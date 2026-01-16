Beyoğlu\'nda Silahlı Gasp Zanlısı Tutuklandı

BEYOĞLU'nda polis ekipleri, durumundan şüphelendiği kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli N.Ç. tutuklandı.

Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli kaçmaya başlayınca ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası alan N.Ç. olduğu belirlendi. N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.