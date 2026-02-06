Beyoğlu\'nda Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş yerine 6 kurşun isabet ettiği belirlendi. İkinci olay ise 28 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi Paşa Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırıları gerçekleştirenlerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerden E.S. (18), Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL