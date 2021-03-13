BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

13.03.2021 18:51

Beyoğlu'nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.

Beyoğlu'nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Asya takma adlı trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan Ayhan M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabük'e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar'da yakalanarak gözaltına alındı. Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, 'kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen Ayhan M.'nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Suriye, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE KEZZAP ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika


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