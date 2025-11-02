İstanbul'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
İstanbul'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı

İstanbul\'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı
02.11.2025 23:05
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katında elektrik tesisatı nedeniyle yangın çıktı. Büyük paniği yaşandığı yangında 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Megakent İstanbul, yangın kabusu yaşadı. Beyoğlu ilçesiBülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

23:16
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
