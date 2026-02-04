Beyoğlu\'nda Yangın: \'Sütlaç\' Kurtarılamadı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yanan dairede dumandan etkilenen 'Sütlaç' isimli kedi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. 'Sütlaç' sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak ölürken, kedisinin yerde cansız şekilde yattığını gören kadın sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu ilçesi Keçeci Piri Mahallesi Toygar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst katlara duman dolması nedeniyle daire sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin yandığı binanın sakinlerinden bir kadın 'Refy' adlı kedisini alarak panikle dışarıya çıktı. O anları anlatan kadın, "Yangından çıktık. Çok şükür bunu kurtardık" dedi.

Dumandan etkilenen 'Sütlaç' kurtarılamadı, sahibi sinir krizi geçirdi

Kısa sürede olay gelen itfaiye ekipleri dairenin camını kırıp içeriye girerek yangına müdahale etti. Yangın çıkan dairede mahsur kalan 'Sütlaç' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkarıldı. Hareket etmeyen kediye sağlık ekipleri oksijen maskesiyle dakikalarca oksijen vererek kalp masajı yaptı. Kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kedinin sahibi ve ev arkadaşı ise uzun süre 'Sütlaç'ın başında sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL