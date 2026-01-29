Beyoğlu'nda Yeni Parklar Açıldı - Son Dakika
Beyoğlu'nda Yeni Parklar Açıldı

29.01.2026 14:22
İBB, Cezayirli Hasan Paşa ve Şişhane Parkı'nın açılışını törenle gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Beyoğlu'nda yenileme çalışmaları tamamlanan Cezayirli Hasan Paşa Parkı ile Şişhane Parkı'nın açılışı törenle yapıldı.

Bedrettin Mahallesi'nde yer alan parkların açılış töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yolladığı mesaj okundu.

Törende konuşan Aslan, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yolladığı selamı iletmek istediğini söyledi.

Aslan, "Yol arkadaşlarımız cezaevinde, bizler buradayız. Onların emanetlerine sahip çıkmak için gece-gündüz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Hizmetlerimize ara vermiyoruz, onlar buradaymış gibi her türlü hizmeti İstanbullulara sunmaya gayret ediyoruz. Üretmeye çalışıyoruz, üretiyoruz ancak her açılışta içimiz buruk." ifadelerini kullandı.

Parkları yenilerken büyük bir titizlikle çalıştıklarını dile getiren Aslan, "Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda Mayıs 2025'te yer teslimini yaptık. Yaz boyunca çalıştık, eylül ayında parkın ilk etabını halkımızla buluşturduk. Kasım ayında yeşil alan düzenlemelerini tamamladık ve aralık ayı itibarıyla çevre ve yol düzenlemelerini de bitirerek, parkımızı ve yollarımızı bütünüyle Beyoğluların hizmetine sunduk. Oturma alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, sanat meydanıyla burası artık Haliç kıyısında nefes alınan, buluşulan, birlikte yaşanan bir kamusal alan. Bugün aynı zamanda yenilediğimiz Şişhane Parkı'nı da açıyoruz. Eylül 2025'te yapımına başladığımız, yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik bu alanda altyapısından aydınlatmasına kadar titiz bir yenileme süreci yürüttük. İki parkımız da Beyoğlu'na hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla "Parklar ve meydanlar kent halkınındır, kentin hakkıdır." düşüncesini benimsediklerini belirten Aslan, bu doğrultuda çalışmalar yapan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığından beri yanında olduğunu ve İstanbul'un dört bir yanını 18 yaşam vadisiyle donattıklarını ifade etti.

Programın sonunda katılımcılar, açılışı yapılan parkları gezdi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

