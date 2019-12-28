Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu'na çıkan bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Beyoğlu'ndaki yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı yollar bugün saat 09: 00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.



Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İlimiz Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek olan "Hanuka ve Noel Bayramı" tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler kapsamında, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 09.00 dan itibaren kutlama programı bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.



Açıklamada, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı:



Trafiğe Kapatılacak Yollar



1-Büyük hendek caddesi



2-İlk belediye caddesi



3-Şair ziya caddesi



4- Galip Dede Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar



Alternatif Güzergahlar



1-İlk belediye Caddesi-Ensiz Sokak istikameti



2-Şair ziya caddesi-Yanık Kapı Sokak istikameti



3-Galip Dede Caddesi-Lüleci Hendek Caddesi ve Yüksek Kaldırım Caddesi ile Bankalar Caddesi istikameti



4-Meşrutiyet Caddesi



5-Serdar-ı Ekrem Caddesi ile Kumbaracı Yokuşu Sokak - İSTANBUL