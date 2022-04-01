Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek - Son Dakika
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Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek

01.04.2022 12:10
Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki aşevinde ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle iftar vereceklerini belirtti.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki aşevinde ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle iftar vereceklerini belirtti.

Erdoğan, günde 400 kişiye yemek dağıtımında bulunduklarını, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayında da iftar düzenleyeceklerini dile getirdi.

Aşevinin normal yemek dağıtımına devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Ramazan boyunca hayırseverlerin yaptığı bağışlarla iftar yemeğini yine evlere kadar servis edeceğiz. Hiç kimseyi rencide etmeden yemekler evlere servis edilecek. Böylece ramazan akşamlarında vatandaşın sofrasında sıcak çorbası ve yemeği olacak. Bize bu desteği sağlayan hayırsever ile bağışçılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Oktay Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek - Son Dakika


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