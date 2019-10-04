Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi bütçesi kabul edildi
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Beypazarı Belediyesi bütçesi kabul edildi

50 dakika önce

Beypazarı Belediyesi Meclis Toplantısında 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Beypazarı Belediyesi bütçesi kabul edildi, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Meclis Toplantısında 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yönetimindeki meclis toplantısında 2020 yılı Mali Bütçesi görüşüldü.

78 milyon 500 bin liralık 2020 bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ardından meclis üyeleri, çalışmaları süren Hıdırlık Tepesi ve belediye bahçesinde incelemede bulundu, inşaatlar hakkında bilgi aldı.

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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