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Beypazarı Belediyesi ilçeye 3 yeni park kazandırdı - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi ilçeye 3 yeni park kazandırdı

14.02.2022 13:58
Beypazarı Belediyesi ilçeye 3 yeni park kazandırdı

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye 3 yeni park daha kazandırdı.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye 3 yeni park daha kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeşil alan, park çalışmaları ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin muhtelif mahallelerine 14 yeni park kazandırdıklarını belirtti.

Yeni yapılan çalışmalarla ilçeye 43 bin 604 metrekare yeşil alan kazandırdıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Sürdürdüğümüz çalışmalarda yapımı tamamlanmak üzere olan 3 yeni parkımız ile yeşil alan miktarını 53 bin 634 metrekareye çıkartıyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her şeyden önemli. 7'den 77'ye her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği, çayını yudumlayabileceği, pikniğini yapabileceği, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan parklar olacak. Parklarımızın şimdiden herkese hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz yemyeşil bir Beypazarı'dır."

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Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi ilçeye 3 yeni park kazandırdı - Son Dakika


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