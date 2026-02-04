Beypazarı Hastanesinde 400 Bin Poliklinik Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beypazarı Hastanesinde 400 Bin Poliklinik Hizmeti

04.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Devlet Hastanesi, 2025 yılında 400 bine yakın hastaya poliklinik hizmeti sundu.

Beypazarı Devlet Hastanesi, 2025 yılında 400 bine yakın hastaya poliklinik hizmeti verdi.

40 uzman, 3 pratisyen hekim bulunan hastanede 4 diş hekimi görev yapıyor. 100 Yatak kapasiteli hastanede 2025 yılında 400 bine yakın poliklinik hizmeti verildi. Ayrıca 5 bin kadar cerrahi operasyon yapıldı.

Hastanenin diyaliz ünitesinde 35 hastaya da diyaliz uygulaması yapılıyor. Bu hastalar duruma göre haftada 2 veya kez 3 diyalize bağlanıyor.

Hastanede 4 operatör hekim branşlarıyla ilgili olarak 4 değişik ameliyat odasında, cerrahi operasyonda bulunabiliyor. Göz ameliyatları da sadece göz hekimlerine ayrılmış amaliyathanede yapılıyor.

Beypazarı Devlet Hastanesinde günlük olarak tüm hekimlerin ortalama 1500 hastaya poliklinik hizmeti verdiği, hafta sonları ise acil serviste 400 dolayında hastaya müdahale edildiği öğrenildi.

Hastanenin Beypazarı'nın yanı sıra zaman zaman çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Beypazarı Devlet Hastanesi, Beypazarı, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Hastanesinde 400 Bin Poliklinik Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:43:20. #7.11#
SON DAKİKA: Beypazarı Hastanesinde 400 Bin Poliklinik Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.