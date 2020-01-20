Beypazarı İlçe Müftülüğünden mahalle toplantıları - Son Dakika
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Beypazarı İlçe Müftülüğünden mahalle toplantıları

6 saat önce

Beypazarı İlçe Müftülüğü, mahallelerle sohbet ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Beypazarı İlçe Müftülüğünden mahalle toplantıları, System.String[]

Beypazarı İlçe Müftülüğü, mahallelerle sohbet ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Çantırlı Mahalle Muhtarı Fikret Yılmaz ve mahalle derneğinin daveti üzerine köy konağında vatandaşlarla buluştu.

Mahalle halkına dini konularda bilgiler veren Karakoyun, vatandaşların çeşitli sorularını yanıtladı.

Karakoyun, muhtar Fikret Yılmaz'a davetinden ötürü teşekkür ederek, güzel bir akşamı hayırla ve tüm şehitlere dua ederek geçirdiklerini kaydetti.

Yıldız ise Müftü Karakoyun'a teşekkür ederek, "Ele aldığı konularla bizi bilgilendirdi. Hafızamızı tazeledik ve bilmediklerimizi sorduk, cevap aldık. Müftümüzün ağzına, yüreğine sağlık diyorum." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, köy ihtiyar heyeti üyeleri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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