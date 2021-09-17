Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, "hayırlı" olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, "hayırlı" olsun ziyaretlerini kabul ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile Kaymakam Erdoğan'a ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Demirci ve Uzun, Erdoğan'a ilçenin asayiş durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, başkan yardımcısı Ahmet Öztürk ile Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Yalçınkaya, Erdoğan'a ilçede bulunan şehit aileleri, geziler ve gazi aileleri konusunda bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yönetim kurulu üyeleriyle Kaymakam Erdoğan'ı ziyaret etti. Ateş, Kaymakam Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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