Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan Halk Eğitim Merkezine ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Kaymakam Erdoğan'ın Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden kurslarla ilgili incelemede bulunduğu, Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu'ndan bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar, beceri geliştirme kursları, meslek kazandırma kursları, sosyal ve kültürel kurslar, sınavlara hazırlık kursları ve müzik kurslarının önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kursiyerleri de çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Kadınlara yönelik kurs ve etkinlikler her alanda sürecek. Her faaliyette onlara destek olacağız. Halk Eğitim Merkezi adından da anlaşıldığı gibi halkın yanında, vatandaşımızın her yönüyle beceri kazanması için çalışma yürütüyor."