Okurların belediye binasındaki kütüphanelerine gelerek sessiz ve sakin ortamda okuma fırsatı bulabileceğini dile getiren Ayan, bu imkanı sağlayan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan 'a da teşekkür etti.

Ayan, "Kütüphanemizde 36 kişi kapasiteli cep sinema salonu da bulunuyor. 45 bin kitap, 75 süreli yayın, 2 günlük gazete, 10 okuyucu bilgisayar ile okurlara hizmet vermeye başladık." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Ayan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, yeni yerine taşındı - Son Dakika

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