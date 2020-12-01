Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı
01.12.2020 16:27
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Köksal, açıklamasında evinde karantina sürecine başladığını, kendisiyle son bir haftada temasta bulunanların en kısa sürede test yaptırması gerektiğini belirtti.
Son Dakika Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu