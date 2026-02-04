Beypazarı\'nda Asker Kınası Geleneği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde askere gidecek gence, asker kınası camide tekbirler getirilerek yakıldı.
Batça Mahallesi'nden Çanakkale Ezine ilçesine jandarma er olarak vatani görevini yapmaya gidecek Rıza Keleşoğlu'na tarihi Kurşunlu Camisi'nde asker kınası yakıldı.
Asker kınası yakılmasına Keleşoğlu'nun yakınları da katıldı.
Beypazarı'da asker kınası yakılması geleneğinin asırlardır sürdüğünü belirten Keleşoğlu, kendisinin de vatan borcunu ödemeye gitmeden öncesi kına yaktırdığını söyledi.
