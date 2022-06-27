Cumhuriyet Mahallesi 'nde ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda boş ahşap ev yandı - Son Dakika

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