Beypazarı'nda Gençlik Buluşması

09.02.2026 16:16
Beypazarı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması, gençleri tanışma ve sorun çözümleri için bir araya getirdi.

Başkent Gençlik Meclisi ile Beypazarı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Beypazarı Gençlik Buluşması, ilçede yaşayan gençleri tanışma, fikir alışverişi ve ortak üretim amacıyla bir araya getirdi.

Program, gençlerin kaynaşmasını amaçlayan tanışma oyunu ile başladı. Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik, meclisin yapısı, çalışma alanları ve katılımcılığı esas alan yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Gedik, organizasyona desteklerinden dolayı Beypazarı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alihan Ayhan'a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında, Başkent Gençlik Meclisi Başkan Vekili Ege Dinç tarafından gerçekleştirilen "Olay Yeri" atölyesinde gençler, fırsat eşitsizlikleri üzerine empati temelli değerlendirmelerde bulundu.

Programın son bölümünde katılımcılar, dört farklı başlık altında gruplara ayrılarak Beypazarı'na ilişkin sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdi ve hazırladıkları fikirleri sunumlarla paylaştı.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap da gençleri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gençlik odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Gençlik, Güncel, Son Dakika

