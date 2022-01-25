Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, kar yağışı nedeniyle kapalı mahalle yollarının olmadığını, ilçelerindeki 78 mahalleye ulaşımın rahatlıkla sağlandığını bildirdi.

Erdoğan, AA muhabirine, ilçede oluşturulan koordinasyon masası sayesinde ve alınan önlemlerle tüm mahalle yollarının ulaşıma açıldığını belirtti.

Kar yağışının başladığı günden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi iş makinalarının yol açma ve karla mücadele çalışmalarına yönlendirildiğini belirten Erdoğan, "Çok şükür şu anda kapalı mahalle yolumuz yok. Eski beldelerimiz başta olmak üzere 67 taşra mahalle ile birlikte 78 mahallemize ulaşım rahatlıkla sağlanıyor." dedi.