Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde protokol, koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karedede, Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya ile daire amirleri, iş yerlerini denetledi, esnafı ve vatandaşları uyardı.
Kaymakam Ayca, iş yerleri ile mağazalara kesinlikle maskesiz kimse alınmamasını, ateş ölçümümünün mutlaka yapılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:43 - Kaynak: AA
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