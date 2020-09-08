Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonetteki karı koca yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırbaşı kara yolunda, Reşat Yılmaz idaresindeki 06 TUB 73 otomobil ile Hayrullah Acar'ın kullandığı 06 BAY 86 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Acar ve araçtaki eşi Kadriye Acar yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:33 - Kaynak: AA
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