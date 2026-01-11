Beypazarı'nda Nohut Tohumu Desteği Başvuruları Başladı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak nohut tohumu desteği başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Kasap, yaptığı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilere yönelik nohut desteği başvurularının başladığını ve çiftçilerin Ankara Büyükşehir Belediyesinin "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Başvuruların 23 Ocak tarihine kadar süreceğine işaret eden Belediye Başkanı Kasap, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz belirtilen adres üzerinden, 23 Ocak 2026 tarihine kadar, başvuru yapabilecekler. Her daim çiftçinin yanında ve destekçisi olacağız, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticimizi desteklemek adına kararlılıkla çalışmalarımız sürüyor."