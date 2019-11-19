Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda öğretmenlere 'Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri verildi - Son Dakika

Beypazarı'nda öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi

7 saat önce

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.

Beypazarı'nda öğretmenlere

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.

Okulun toplantı salonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Yıldırım tarafından verilen seminere Okul Müdürü Nuri Caner, yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Yıldırım, sınıftaki davranış biçimleri, sınıfta yapması ve yapmaması gerekenler ile öfke yönetimi konularında bilgilendirmede bulundu. Ardından öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Müdür Caner, öğretmenler açısından verimli bir seminer olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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