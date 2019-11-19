Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda öğretmenlere 'Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri verildi - Son Dakika
Beypazarı'nda öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi
7 saat önce
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.
Okulun toplantı salonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Yıldırım tarafından verilen seminere Okul Müdürü Nuri Caner, yardımcıları ve öğretmenler katıldı.
Yıldırım, sınıftaki davranış biçimleri, sınıfta yapması ve yapmaması gerekenler ile öfke yönetimi konularında bilgilendirmede bulundu. Ardından öğretmenlerin sorularını yanıtladı.
Müdür Caner, öğretmenler açısından verimli bir seminer olduğunu düşündüklerini dile getirdi.
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı