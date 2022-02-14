Beypazarı ilçesinde ekonomik ömrü nedeniyle güçlendirme kapsamına alınan okulların durumunu görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildi.
Kaymakam Oktay Erdoğan'ın başkanlık ettiği kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile 11 okul müdürü katıldı.
Toplantıda, okul müdürleri okulların son durumları hakkında bilgi verdi.
İlçede, Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi, Atatürk İlk Okulu, Beypazarı Ortaokulu, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi, BİLSEM, Rüstempaşa İlkokulu, Beypazarı Anadolu Lisesi, Namık Kemal Ortaokulu, Şehit Onur Yaman İlkokulu, - Nuarettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi ve Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin güçlendirme kapsamına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda okul müdürleriyle toplantı düzenlendi - Son Dakika