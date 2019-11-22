Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Suriyelilerin Entegrasyonu' konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika

Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

Ayca, kaymakam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçedeki Suriyeliler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Beypazarı'nda Suriyelilerin Entegrasyonu konulu toplantı düzenlendi

Osman Tuncel, Temel AYCA, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 01:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]