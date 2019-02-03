Beypazarı'nda Tatilin Son Günü Kızak Keyfi
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen aileler yüksek kesimlerde kızak kaymanın keyfini yaşadı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde, yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen aileler yüksek kesimlerde kızak kaymanın keyfini yaşadı.
İlçenin bin 670 rakımlı Karaşar
Mahallesi Kirazyanı bölgesine çocuklarıyla gelen vatandaşlar kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Bazı aileler ve çocuklar kızaklarla kayarken, bazılarının da naylonlarla kaydığı görüldü.
Bölgeye eğlenmeye gelenlerden Hatice Arslan
, ilçe merkezinden çocuklarıyla birlikte kızak kaymaya geldiğini ve tatilin son gününü keyifli şekilde geçirdiklerini söyledi.
İlkokul öğrencisi Agah Kağıtlı da yarın okula başlayacağını belirterek, "Kızak kaymanın haricinde bir de kardan adam yaptık ve onunla fotoğraf çektirdik. Kardan adam yapmayı, karla oynamayı çok seviyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA
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