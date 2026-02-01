Beypazarı'nda Yaban Hayvanı Uyarısı

Beypazarı ilçesinin çevresi zengin yaban hayatı ile dikkati çekerken sürücüler uyarıldı.
Bölgede yaban hayatı hareketliliği kış aylarında arttı. Kurt, çakal, tilki, domuz ve kızıl geyiklerin sıklıkla görüldüğü bildirildi.
Kış aylarında yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanlarının daha alçak kesimlere indiği, tarla, bağ ve yol kenarlarında özellikle kızıl geyik sürülerine rastlandığı belirtildi.
Vatandaşlar, yaban hayvanlarının zaman zaman yollara çıktığını belirterek sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği de Beypazarı-Nallıhan ve Beypazarı-Kıbrıscık kara yollarında seyreden sürücüleri, yola aniden çıkabilecek yaban hayvanlarına karşı uyardı.
