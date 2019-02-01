Beypazarı'nda Yarıyıl Tatili Bereketi
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesini yarıyıl tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesini yarıyıl tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz, AA muhabirine, okulların tatile girmesiyle ilçenin 10 bine yakın ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Poyraz, "Beypazarı, kültürü, tarihi, konakları ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken bir ilçe. Yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını yaşandı. Biz, ziyaretçi sayısını daha da artırma yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Vatandaşların Beypazarı'na ayrı bir ilgisi var. Bu ilgiyi de ziyaretçi sayısında görüyoruz." dedi.
Beypazarı'na gelen Kadir Demirel
ise "Ailem ve çocuklarımla Beypazarı'na geldik. Beypazarı'na ilk feda geliyorum ve çok güzel buldum. Konakladığımız mekan da çok güzeldi." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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