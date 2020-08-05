Beypazarı'nda yol genişletme ve kaya temizleme çalışması yapılıyor - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 4. Bölge Müdürlüğü Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarında bulunan alanlarda yol genişletme ve kaya temizleme çalışmasında bulunuyor.

Beypazarı karayolları 43. Şube şefliği ekipleri, Beypazarı ile Bolu Kıbrıscık ve Karaşar ile çok sayıda mahalleye ulaşım sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun 7. kilometresi ile 20. kilometreleri arasında ve Uşakgöl Mahallesi altında bulunan keskin viraj ile Yiğerler Mahallesi altında bulunan virajlarda genişletme çalışması yaparak, yola kaya düşmesini engellemek üzere şarampole doğru dubalar yerleştirdi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube şefliği yetkilileri, şefliğin yol ağında bulunan 06-84 kontra kesim nolu karayolu boyunca, yola kaya düşme tehlikesi bulunan alanlar ile görüşü daraltan virajlarda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Öte yandan Karayolları ekipleri, yollarda sıcaktan eriyen, ziftlerin araçlara yapışmaması için, yollara sarı kum atarak önlemeye çalışıyor.