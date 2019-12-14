Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi 3 ilçeye hizmet veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi 3 ilçeye hizmet veriyor - Son Dakika

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi 3 ilçeye hizmet veriyor

6 saat önce

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, merkezin Beypazarı Güdül ve Nallıhan ilçelerine hizmet verdiğini söyledi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi 3 ilçeye hizmet veriyor, System.String[]

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, merkezin Beypazarı Güdül ve Nallıhan ilçelerine hizmet verdiğini söyledi.

İlçelerde ilk olarak Gaziler ve Şehit aileleri ve yakınları üzerine çalışmasında bulunduklarını belirten Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, kurum olarak yaptıkları çalışmalarla 3 ilçede yaşayan, gaziler ve şehit yakınlarını belirlediklerini kaydederek şunları ifade etti:

"Çalışmalarımızda şimdiye kadar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve aradan geçen 45 yıl sonra gazilerimize madalyalarını verdik. Gazilerimizin sevincine ortak olduk. Gerçekten çok sevindiler ve mutlu oldular. Önümüzdeki günlerce 10 gazimizi daha belirledik ve evlerinde ziyaretimiz sürüyor."

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, "Beypazarı'nda Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kurulmasının akabinde, sayın müdürümüz bizimle temasa geçti.1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve muharip gazilere, Güneydoğu gazilerine madalya aldı. Allah onda razı olsun. Biz gazi olduğumuzun farkına vardık. Çok sevinçliyiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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