Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı - Son Dakika
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Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

15.09.2022 16:19
Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı otomobil yarışı şampiyonu Nabil Karam, minyatür spor otomobillerinin koleksiyonunu yapmaya 30 yıl önce başladı.

BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı otomobil yarışı şampiyonu Nabil Karam, minyatür spor otomobillerinin koleksiyonunu yapmaya 30 yıl önce başladı. Bugün 65 yaşında olan Karam, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50.000 minyatür otomobil biriktirdi. Karam şimdi model otomobil koleksiyonunu Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergiliyor.

Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergile nen model otomobiller, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde Nabil Karam koleksiyonunu inceliyor,12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergilenen model otomobiller, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı

Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde Nabil Karam otomobil yarışlarında kazandığı kupalarla poz veriyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

12 Eylül Darbesi, Lübnan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı - Son Dakika
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