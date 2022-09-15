BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı otomobil yarışı şampiyonu Nabil Karam, minyatür spor otomobillerinin koleksiyonunu yapmaya 30 yıl önce başladı. Bugün 65 yaşında olan Karam, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50.000 minyatür otomobil biriktirdi. Karam şimdi model otomobil koleksiyonunu Lübnan'ın Zouk Mosbeh belediyesindeki Billy Karam Müzesi'nde sergiliyor.

Kaynak: Xinhua

12 Eylül Darbesi, Lübnan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnanlı Otomobil Yarışı Şampiyonu Minyatür Otomobil Müzesi Açtı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.