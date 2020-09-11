Beyrut Limanı'ndaki yangında Kızılhaç'a ait gıda maddeleri yandı - Son Dakika

Beyrut Limanı'ndaki yangında Kızılhaç'a ait gıda maddeleri yandı

Lübnan Kızılhaç Örgütü, dün Beyrut Limanı'ndaki bir hangarda çıkan yangında, örgütün depoladığı gıda maddelerinin de yandığını duyurdu.

Beyrut Limanı'ndaki yangında Kızılhaç'a ait gıda maddeleri yandı, System.String[]

Lübnan Kızılhaç Örgütü, dün Beyrut Limanı'ndaki bir hangarda çıkan yangında, örgütün depoladığı gıda maddelerinin de yandığını duyurdu.

Örgütün sözcüsü Runa el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılhaç'ın, Beyrut Limanı'nda gıda maddesi depoladığını ve dünkü yangında bunların yandığını, geçen ay meydana gelen patlamada da depolanan maddelerin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Yangın nedeniyle örgütün limanda depoladığı maddelerde büyük zarar oluşmuş olabileceğini söyleyen Halebi, "Henüz, söz konusu maddelerin tamamının mı yoksa bir kısmının mı zarar gördüğünü bilmiyoruz." dedi.

Kızılhaç'ın, geçen ay yaşanan patlamanın ardından 19 bin parça gıda maddesini Beyrut Limanı'ndan çıkardığını aktaran Halebi, bunun oldukça zahmetli bir çalışma olduğunu belirtti.

Halebi, örgütün, Beyrut Limanı'ndaki hangarda, sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, makarna, bulgur, nohut, mercimek ve bakla gibi gıda maddeleri bulundurduğunu söyledi.

Dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıkmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 02:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki yangında Kızılhaç'a ait gıda maddeleri yandı - Son Dakika

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