Beyrut'taki Fransız Büyükelçiliği önünde yolsuzluk protestosu - Son Dakika

Lübnanlı bazı aktivistler, ülkede ismi yolsuzluğa karışıp Fransız vatandaşlığı bulunan kişilere tepki göstermek için Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı büyükelçilik binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde "Yozlaşmış Siyasi İktidar, Lübnan Merkez Bankası ve Bankalar Birliği" yazılan pankartlar taşıdı.

Lübnan Merkez Bankası tarafından döviz rezervlerinin erimesinin engellenmesi için mevduatları dondurulan vatandaşların kurduğu Mevduat Mağdurları Derneği Başkanı Ala Hurşid, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, büyükelçilik önündeki eylemin bundan sonra yürütecekleri gösterilerin bir parçası olduğunu ve seslerini Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de duyuracaklarını söyledi.

Fransa Büyükelçilik binası önünde neden gösteri düzenlediklerine açıklık getiren Hurşid, isim vermeden yolsuzluğa adı karışan ülkedeki birçok siyasetçinin Fransız vatandaşı olduğunu, hesaplarındaki mevduatların bu siyasetçiler tarafından yurt dışına kaçırıldığını savundu.

Hurşid, başta Fransa olmak üzere paranın kaçırıldığı ülkelere gerekli adımları atmaları çağrısında bulundu.

Lübnan'da, 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından Lübnan Merkez Bankası ülkedeki döviz rezervinin erimemesi için birtakım adımlar atmıştı.

Bu adımlar kapsamında, mevduat hesaplarının birçoğu dondurulmuş ve ardından parasını çekmek isteyen vatandaşlara resmi dolar kuru üzerinden ödeme yapılmasına karar verilmişti.

Ancak karaborsada dolar bugün 27 bin liradan işlem görürken, merkez bankasının resmi kuru mevduat hesapları için 8 bin civarında.