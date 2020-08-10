Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturma Adalet Konseyine devredildi - Son Dakika

Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.

Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

Patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.