Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için kültür gezisi düzenledi
Son Dakika Güncel Beyşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için kültür gezisi düzenledi

Beyşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için kültür gezisi düzenledi

1 saat önce

Beyşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde yükseköğrenim hayatına Beyşehir'de yeni başlayan üniversite öğrencileri için kültür ve doğa gezileri düzenlemeye başladı.

Beyşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için kültür gezisi düzenledi, System.String[]

Beyşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde yükseköğrenim hayatına Beyşehir'de yeni başlayan üniversite öğrencileri için kültür ve doğa gezileri düzenlemeye başladı.


Beyşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür ve doğa gezisi programına Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan ilçe dışından gelen 43 öğrenci katıldı.


Akademisyen hocaları nezaretinde tura katılan öğrenciler gezi kapsamında Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresini gezerek yakın kıyısındaki adaları da görme ve tanıma imkanı buldu.

Turda ayrıca Beyşehir'in tarihi Kubadabad Sarayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı, Yeşildağ Leylekler Vadisi, İskele, Adaköy Leylekler Tepesi, tarihi Su Değirmeni ile Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Öğrencilere, ziyaret ettikleri mekanlar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Beyşehir Belediyesi, Ali Akkanat, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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