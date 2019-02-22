Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 2 Bin 300 Metre Zirvede Zorlu Kar Mücadelesi

Beyşehir'de 2 Bin 300 Metre Zirvede Zorlu Kar Mücadelesi

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin karla mücadelesi kar yüksekliği yer yer 1,5 metreyi aşan dağ yollarında da sürdürülüyor.

Beyşehir'de 2 Bin 300 Metre Zirvede Zorlu Kar Mücadelesi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin karla mücadelesi kar yüksekliği yer yer 1,5 metreyi aşan dağ yollarında da sürdürülüyor.


Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen talepler üzerine ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 300 metredeki zirvesinde orman gözetleme kulesi ve Jandarmaya ait telsiz röle istasyonu ve vericilerin bulunduğu Karadağ'ın en yüksek noktasına ulaşımı sağlayan dağ yolunun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

Belediye'nin paletli iş makineleri, Doğanbey'de yerleşim merkezine 15 kilometre mesafesi bulunan Karadağ'ın zirvesine ulaşımı sağlayan dağ yolunda iki gün boyunca devam eden bir mesai yaptı.

Yamaçları ve zirvesi, zirveye yaklaşıldıkça yer yer 1,5 metre yüksekliğe ulaşan beyaz örtüyle kaplı Karadağ'ın dağ yolunu karlardan temizleyebilmek için güzergahı iyi bilen mahalle sakinlerinden de destek alarak çalışmasını sürdüren ekipler, yol izini de takip ederek zor bir eğime sahip alanda gün boyu mesai yaptı.

Belediyenin paletli aletli iş makineleri, zirveye ulaşımı sağlayan dağ yolunu iki gün süren zorlu ve tehlikeli bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:47 Kaynak: AA

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