Beyşehir'de doğadan 315 poşet dolusu atık toplandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kampanyada, insan eliyle kirletilen doğal alanlar, göl kıyıları, mesire alanlar ve çevre temiz hale getirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbirliği ile çevre temizliği konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve bir ay süren proje kapsamında düzenlenen çevre temizliği kampanyasının istatistiki verileri açıklandı.

Proje çerçevesinde "Eski hali, yeni hali" fotoğraf yarışmasının da düzenlendiği kampanya kapsamında ilçedeki 18 piknik alanı ve seyir noktası, 5 farklı alanda göl kıyısı, 3 farklı güzergahta 8 kilometre uzunluğunda yol kenarının temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, çevre temizliği kampanyasına aralarında 71 çocuğun da olduğu toplam 146 kişinin katıldığı, katılımcıların 113 saat boyunca temizlik için mesai yaptığı bildirildi.

Açıklamada, sözkonusu alanlardan 315 battal boy poşet dolusu çöp toplandığı aktarılarak, "En çok alkol şişesi atığı başta olmak üzere doğadan soda, kola, plastik şu şişesi, maske, çocuk bezi, kağıt peçete, ıslak mendil gibi atıklar toplanmış olup, en kirli bölge ise Şamlar yolu ilk 6 kilometre olarak belirlenmiştir." denildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen çevre temizliği kampanyasının sona erdiğini belirterek, projeye destek veren ve katılan herkese teşekkür etti.