Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 'kan ver, hayat ver' temalı kan bağışı kampanyası
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Beyşehir'de 'kan ver, hayat ver' temalı kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Beyşehir'de 'kan ver, hayat ver' temalı kan bağışı kampanyası, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Sadıkhacılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesindeki Sadıkhacı Ortaokulunda gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında yerleşim merkezine gelen kan bağışı ekip aracı Sadıkhacı Ortaokulu'nda yürütülen kan bağışlarını kabul etti. Kampanya çerçevesinde İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir'in yanı sıra kurum amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, öğretmenler ve öğrenciler ile mahalle sakinleri kan bağışında bulundu.


Sadıkhacı Ortaokulu Müdürü Kamil Murat Kıyak, yaptığı açıklamada, 'Kan ver, hayat ver' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kızılay Kulübü öğretmenimiz Ayşegül Kendir'in koordinesinde gerçekleştirilen kampanyaya mahalle sakinlerimiz ile ilçe protokolümüzün ilgisi yoğun oldu. Kaymakamımıza, İlçe Sağlık Müdürümüz ve müftümüze, daire amirlerimize, Kızılay ekibine, muhtarımıza, dernek başkanımıza, askerlerimize bu anlamlı kampanyaya katıldıkları için şükran borçluyuz. Alınan kanlarla inşallah ihtiyacı olan insanlarımız hayat bulsun, alınan bu kanlar insanlarımıza nefes olsun diyoruz. İnşallah Kızılay nezdinde bu tür projelerimiz devam edecektir" dedi. - KONYA

Sadıkhacı, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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