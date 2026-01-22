Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ersoy A. (45) idaresinde 32 SL 717 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Otomobil Devrildi, 6 Yaralı - Son Dakika
