Beyşehir'de resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi - Son Dakika

Beyşehir'de resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi
19.03.2021 12:35
Beyşehir ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Beyşehir ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Beyşehir Müftülüğü'nde düzenlenen törende, Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından karşılanan öğrencilere ödülleri, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ve Şube Müdürü Abdullah Güler tarafından verildi.
Kükrek, yarışmayla genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi tanımaları, gençler arasında bir farkındalık oluşturması ve gençlik çalışmalarına ivme kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, öğrencileri kutladı.
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