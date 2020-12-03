Beyşehir'de "sağlık çalışanlarına destek projesi" konulu video klip yarışması - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, "Sağlık çalışanlarına destek projesi" konulu video klip yarışması düzenlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün yanısıra, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi iş birliğiyle "Sağlıkla Engelsiz Yarınlara" sloganıyla 3 Aralık'ta başlayan yarışmanın 25 Aralık 2020 tarihine kadar süreceğini belirtti.

Amaçlarının sağlık çalışanlarına sadece alkışla değil, kurallara uyarak da destek vermek olduğunu vurgulayan Büyükkafalı, "Pandemi sürecinde kurallara uyarsak ve engelli bireylerimizi tümüyle hayatın içine dahil edersek yüzlerimizin güleceğinin farkına varmak ve bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışma çerçevesinde katılımcıların işaret dili ile sağlık çalışanlarına en güzel mesajı vereceği 45 saniyeyi geçmeyecek, hazırlayacakları video klibinin Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebook sayfasında "yarışma içindir" notuyla paylaşılması gerektiğini aktaran Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Yarışmaya dileyen herkes çekeceği video klipleriyle katılabilir. Yarışmada birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 lira para ödülü ile yarışmaya katılan engelli bireylerimize ise özel hediyeler ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi çeşitli ödüllerimiz olacaktır.

Sosyal medya sayfamızdan düzenlediğimiz yarışmamız kesinlikle amatör bir içeriktedir. Pandemi sebebi ile evde sıkılan insanlarımıza küçük bir uğraş sağlamayı, ayrıca yine pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza bu yolla biraz moral verebilmeyi amaçladık. Yarışmayı Dünya Engelliler Günü'nde başlatarak, onlara da minnetimizi bildirip, anmak istedik. Engelli kardeşlerimizin yarışmaya katılmasını, her katılana özel bir hediye vermeyi ve ihtiyaçlarını değerlendirmeyi arzuladık. Lütfen farkına varın, sosyal mesafe, maske, hijyen ve moral diyoruz. Engel olma, farkında ol diyoruz."