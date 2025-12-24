Beyşehir'de Telefon Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Bir kedi, Hacıakif Mahallesi'ndeki telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı.
Gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi geldi.
Ekip, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
