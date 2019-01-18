Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 42 ACA 536 plakalı otomobil, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta A.P'nin kullandığı 42 CYK 39 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ş.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Konya, Beyşehir, 3. Sayfa
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