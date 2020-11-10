Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığına 2 bin 89 lira ceza - Son Dakika

Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığına 2 bin 89 lira ceza

Konya'da, orman içerisinde yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddiasıyla bir avcıya idari para cezası kesildi.

Konya'da, orman içerisinde yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddiasıyla bir avcıya idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde av koruma ve kontrol faaliyeti icra ettiği sırada ormanlık alan içerisinde av yapan bir avcı yakaladı. Yasa dışı avlanma yapan kişiye 2 bin 89 lira idari para cezası uygulayan ekipler, şahsın avda kullandığı ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

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