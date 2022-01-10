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Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda 381 bin hastaya sağlık hizmeti verildi - Son Dakika

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda 381 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

10.01.2022 15:29
Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda 381 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geride kalan 2021 yılı içerisinde toplam 381 bin 495 hastaya sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geride kalan 2021 yılı içerisinde toplam 381 bin 495 hastaya sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan 2021 yılında hastanede sağlık hizmeti sunulan 381 bin 495 hastadan 158 bin 971'inin acil serviste,15 bin 413'ünün ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde tedavi gördüğünü belirtti.

1'inci, 2'inci ve 3'üncü basamak erişkin yoğun bakımlarında bin 31 hastanın sağlık hizmeti aldığını da belirten Küçükbuzcu, geçen yılın 12 aylık döneminde Kovid-19 tanısı konulan bin 598 hastanın da Kovid servislerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Başhekim Küçükbuzcu açıklamasının devamında şunları paylaştı:

"Yine aynı dönemde vatandaşlarımıza aşı birimimizde toplam 69 bin 886 doz Kovid 19 aşısı yapılmıştır. Röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere 214 bin 959 hastamıza görüntüleme hizmeti sunulmuştur. Ayrıca, 11 hemodiyaliz cihazı ile aylık 44 hemodiyaliz hastamıza da hizmet verilmektedir. Hastanemizde yine aynı dönemde toplamda 8 bin 554 kişiye ameliyat yapılmıştır. Söz konusu dönemde, evde sağlık hizmeti ekibimiz tarafından 1991 ev ziyareti yapılmış ve aynı zamanda 266 hastamızın başvuruları alınarak evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşılmıştır."

Küçükbuzcu, ayrıca geçen yıl hastaneye yapılan atamalarla yeni 8 uzman hekim,13 pratisyen hakim, 1 diş hekimi, 2 eczacı ve 11 hemşirenin de sağlık ekibine katıldığını sözlerine ekledi.

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Beyşehir Devlet Hastanesi, Konya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda 381 bin hastaya sağlık hizmeti verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Devlet Hastanesi'nde bir yılda 381 bin hastaya sağlık hizmeti verildi - Son Dakika
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