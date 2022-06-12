Kıyılardaki bitki örtülerinin üzerine konarak ya da tutunarak pusuya yatıp bir süre hareketsiz bekleyen balıkçılların sık sık sulara dalarak gerçekleştirdiği balık avı sahile gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı - Son Dakika

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