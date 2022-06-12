Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı

12.06.2022 15:07
Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balıkçıl kuşlarının göl sularına dalarak balık yakaladığı anlar objektiflere yansıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balıkçıl kuşlarının göl sularına dalarak balık yakaladığı anlar objektiflere yansıdı.

Beyşehir Gölü'nde yaz mevsiminin gelmesiyle kıyılardaki çekilmeye bağlı olarak yaşanan sığlaşma su kuşlarının beslenme mesailerini de kolaylaştırdı.

Kıyılardaki bitki örtülerinin üzerine konarak ya da tutunarak pusuya yatıp bir süre hareketsiz bekleyen balıkçılların sık sık sulara dalarak gerçekleştirdiği balık avı sahile gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Bir balıkçıl kuşunun sığ sulara dalarak gagasıyla gerçekleştirdiği yavru balık avı ise objektiflere yansıdı.???????

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Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı - Son Dakika
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