Beyşehir Gölü'nde kartpostallık gün batımı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne kıyıları bulunan Konya'nın Beyşehir ilçesinde gün batımı sırasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

Güneş ışınlarının Anamas Dağı'nın gerisinden günbatımı esnada gökyüzündeki rengarenk hale dönüştürdüğü bulutların Beyşehir Gölü yüzeyine yansıması fotoğraf tutkunlarını ve ziyaretleri cezbediyor. Beyşehir Gölü kıyılarına gelen onlarca fotoğraf tutkunu ve ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirip sosyal medya hesaplarında paylaşabilmek için dakikalarca mesai yapıyor.

Beyşehir Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki günbatımının dünyaca ünlü olduğunu ve bu nedenle çok sayıda fotoğraf tutkunu ile doğaseverin bu anlara yakından tanık olabilmek ve fotoğraf karelerine yansıtabilmek için ilçeye çok sık geldiğini söyledi. Günbatımının Beyşehir'de en güzel izlendiği yerin ilçe merkezinin kıyıları olduğunu hatırlatan Tan, köprü üzerinden ve Vuslat Parkı'ndan da çok güzel günbatımı manzaraları fotoğrafları alınabildiğini belirtti. Tan, bu iki noktanın dışında da en güzel günbatımı fotoğrafı alabilmek için fotoğraf tutkunlarının sürekli bir arayış içerisinde olduğunu dile getirdi.

Tan, "Beyşehir Gölü'nde güneş her mevsim, her gün bir başka güzellikte batar. Yani, güneşin batışıyla ortaya çıkan renk cümbüşü ve atmosfer birbirine benzer ama aynısı olmuyor. O yüzden, her gün değişik bir günbatımı fotoğrafını kıyılarda çekebilmek mümkündür. Bu görsel güzelliklerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşabilmek için göl kıyıları zaman zaman dolup taşıyor, özellikle bu doluluk hafta sonları daha çok oluyor. Dünyada sayılı grup vakitlerinden olan Beyşehir Gölü milli parkındaki günbatımını görmeyenleri, mutlaka ilçemize gelip görmelerini, izlemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

