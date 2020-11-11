Beyşehir-Seydişehir arası bölünmüş yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya'nın iki ilçesine ulaşımı sağlayan Beyşehir- Seydişehir kara yolunda bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde ihale edilmesinin ardından geçtiğimiz yıllarda işi üstlenen firma tarafından bölünmüş yol çalışmaları başlatılan Beyşehir-Seydişehir kara yolunun Beyşehir ilçesi sınırları içerisindeki çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda güzergahta Beyşehir ilçe merkezi ile Gökçimen Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik kısım bölünmüş yol haline getirildi. Bu bölümün duble yol olarak hizmete açılmasının ardından Gökçimen Mahallesi- Bayavşar Mahallesi cips fabrikası arasında çalışmaların başlaması bekleniyor.

Beyşehir ile Seydişehir ilçeleri 32 kilometrelik bir mesafeye sahip bulunuyor. Güzergahta bölünmüş yol çalışmaları Seydişehir ilçesi sınırları içerisinde de yürütülüyor. - KONYA