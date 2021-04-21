Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile BTSO işbirliği kapsamında Beyşehir ilçesinde oda tarafından içerisinde yağ ve salça gibi temel kuru gıda malzemelerinin de olduğu 900 gıda yardımı paketinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Akbıyık, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız işbirliği ile 900 ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardım paketi hazırlanarak sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve derneklerimiz aracılığı ile ulaştırılmıştır. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk kapsamında her yıl geleneksel olarak gıda yardımı ile ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kısmen de olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.